The Division 2 soll noch immer viele Geheimnisse bereithalten

The Division 2 ist seit März erhältlich und die Spieler dürften sich in den letzten Monaten ganz ordentlich in Washington D.C. austoben. Laut dem Entwickler seien aber noch längst nicht alle Geheimnisse von den Spielern gefunden worden. Terry Spier, Creative Director bei Red Storm, sagte Game Informer konkret, dass einige Rätsel noch nicht gelöst seien: "Wenn ich die Checkliste durchgreife, gibt es immer noch ein paar.", neckte er.

Wir gehen davon aus, dass Spier allein über das Basisspiel spricht, aber natürlich ging der Entwickler nicht näher darauf ein. Im kommenden DLC verlassen wir Washington D.C. jedenfalls, obwohl es in der amerikanischen Metropole offenbar noch viel zu entdecken gibt.

You watching Werbung