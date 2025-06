The Division 2: Schlacht um Brooklyn

HQ

HQ

Sie müssen eine halb vermisste Person finden. Du weißt, wo sie ist, und nimmst eine Abkürzung durch eine Kanalisation in Brooklyn. Plötzlich, aus dem Nichts, kommt ein Teenager auf dich zugelaufen, schreiend um Hilfe, und bevor du reagieren kannst, haben vier Psychopathen in Feuerwehrkleidung und mit Flammenwerfern das Kind in Schlacke verwandelt. Und so beginnt dieser DLC.

Battle for Brooklyn ist ein neuer Ort für The Division 2, und er ist wunderschön gemacht, wenn auch nicht besonders groß, mit einem starken Fokus auf eine der Fraktionen, gegen die ihr zuvor gekämpft habt. Andere sind jedoch anderswo, und New York im Allgemeinen wurde erneut überfallen. Mit anderen Worten, es gibt eine Menge zusätzlicher Inhalte, aber sie als neu zu bezeichnen, wäre vielleicht etwas übertrieben.

Das ist okay. The Division 2 ist ein ziemlich guter Looter-Shooter, und wenn ich nichts übersehen habe, könnt ihr jetzt noch mehr Sachen in eurem schicken Rucksack transportieren. Und da ich es vor der Erweiterung hauptsächlich mit neuen Charakteren gespielt habe, hatte ich vergessen, wie mächtig mein Hauptcharakter geworden war.

Werbung:

Es war vielleicht ein wenig überraschend, jetzt einen DLC zu sehen, da das Spiel schließlich mehr als sechs Jahre alt ist. Aber es ist immer noch visuell atemberaubend, wahnsinnig detailliert und ich glaube wirklich, dass ich in New York bin. Das Einzige, was noch fehlt - und etwas, das der erste The Division vielleicht noch besser macht - ist die Anzahl der zivilen NPCs. Egal, wie viele Menschen ausgelöscht wurden, in einer Stadt mit über acht Millionen Einwohnern wird es eine ganze Reihe von Menschen auf den Straßen geben, die herumlaufen und sammeln, was sie können. Es scheint alles ein bisschen zu verlassen zu sein, und es wäre cool gewesen, wenn Zivilisten herumgewühlt hätten und nicht nur Geiseln gewesen wären, die darauf gewartet hätten, befreit zu werden.

Wenn du The Division 2 schon einmal gespielt hast, findest du ein optimiertes Crafting-Menü, aber wenn es nichts gibt, was ich nicht freigeschaltet habe, bist du immer noch auf zwei der mächtigsten Waffen und Ausrüstungsgegenstände beschränkt. Der Rest muss als komplette Sets gesammelt werden.

Vieles erfordert noch ein bisschen Hirnschmalz: Kisten müssen geöffnet, Schlösser eingeschlagen werden, elektronische Schalttafeln müssen ausgelöscht werden. Das Einnehmen von Kontrollpunkten ist vertraut, aber in der Regel in einem offeneren Design, so dass sie von mehreren Punkten und Winkeln gleichzeitig angegriffen werden können, was sowohl gut als auch schlecht ist, da sie auch verteidigt werden müssen. Allerdings ärgere ich mich sehr über eine bestimmte Mission, in der automatische Raketenwerfer - bei denen normalerweise ihre Energiequelle identifiziert und auseinandergeschossen werden muss - etwas unrealistisch unverwundbar sind, da man nichts identifizieren kann, weil man sofort getötet wird, ohne dass man weiterkommen kann. Ansonsten sind die meisten Schlachten und Szenarien auf dem erwarteten hohen Niveau.

Werbung:

Wie zuvor basiert die Erzählung auf storygetriebenen Missionen, kombiniert mit kleinen Nebenmissionen. Wenn Sie der Typ sind, der Trophies /Achievements sammelt, gibt es wirklich eine Menge, mit dem Sie anfangen können. Leider ist die Erzählung auch ziemlich dystopisch - vor allem, wenn man bedenkt, dass wir im Jahr 2020 über die Vorstellung einer verheerenden Pandemie gelacht haben, die ein ganzes Land in die Knie zwingen könnte, oder eines inkompetenten und korrupten Präsidenten, der ein Land ins Chaos stürzen könnte - ja, es gibt einige Reflexionen und Perspektiven auf die reale Welt, die Ubisoft eindeutig mit voller Absicht ins Spiel gebracht hat. The Division 2 ist ein wenig zu realistisch geworden, ein bisschen zu schnell. Alles, was wir jetzt brauchen, ist eine ausländische Macht, die einmarschiert... Aber das Spiel hat das bereits in Form von Black Tusk.

Es gibt zwei Dinge. Erstens gibt es eindeutig viele Spieler, die zurückgekehrt sind. Wenn man in einem Team mit Leuten ist, die wissen, was sie tun, ist es toll, den Inhalt in einer kompetenten Gruppe durchzugehen, aber gleichzeitig ist es auch ein bisschen problematisch, da sich das Spiel entsprechend skaliert und Feinde hereinströmen. Es vermittelt jedoch ein viel besseres Gefühl dafür, was tatsächlich ein Konflikt in der Größenordnung eines mittelgroßen Bürgerkriegs ist, als dass man sich oft nur so fühlt, als wäre man Teil eines Bandenkonflikts in einer Kleinstadt. Zweitens gibt es einige Dinge aus dem Basisspiel, die sich als etwas anders herausstellen als erwartet. Es ist nicht wirklich ein Retcon, sondern eher, dass es Schichten und alternative Blickwinkel gibt, die Sie vielleicht nicht in Betracht gezogen haben. Oder anders ausgedrückt: Nicht nur Johnny Somali hat Probleme mit DeepFakes, sondern auch einige der Hauptfiguren in der Geschichte.

Ich hatte eine gute Zeit mit dem Spiel. Wenn Sie es überstürzen - was einfach ist, wenn Sie bereits einen erstklassigen Agenten zur Verfügung haben - sind Sie in 6-7 Stunden fertig, während es schnell 10 Stunden dauert, wenn Sie alles sehen möchten. Und dazu kommt noch all die neuen Orte, Möglichkeiten, Nebenmissionen im Hauptbereich von New York und obendrein ein neuer Invasionsmodus. Kurz gesagt: In Kombination mit dem neuesten Update gibt es locker genug neue Inhalte für viele zusätzliche Stunden Spielspaß.