The Division 2: Performance auf PS5/Xbox Series im Februar bei 4K/60fps

You're watching Werben

In einem Livestream hat Ubisoft Massive diese Woche ein neues Update für ihren Third-Person-Shooter The Division 2 vorgestellt, mit dem das Spiel dazu in der Lage sein soll, bei in 4K-Auflösung 60 Bilder pro Sekunde abzuspielen. Bis ihr das Spiel in dieser Performance erleben könnt, wird es jedoch noch eine ganze Weile dauern, denn die Änderungen werden erst zusammen mit der Spielversion 12.1 erscheinen, die für Anfang Februar 2021 geplant ist. Der Entwickler wies außerdem darauf hin, dass dieser Code nicht der "Optimierungs-Patch" der Next-Gen-Konsolen von The Division 2 sei.

Wer sich umgehende Änderungen in The Division 2 wünscht, für den könnte das Titel-Update 12.0 in der kommenden Woche etwas sein. Neue Spieler dürfen sich über einen Spielassistenten freuen, dem sie die Optimierung der eigenen Ausrüstung überlassen können. Das System hilft Anfängern dabei, das Beste aus ihrem Equipment herauszuholen, ohne dass sie sich bereits mit den tiefergehenden Spielmechaniken auseinandersetzen müssen. Außerdem wird der Wellenabwehr-Modus Summit in Zukunft etwas spannender sein, da die Belohnungen bald wohl besser ausfallen. Weitere Informationen zur Spielversion 12.0 findet ihr hier.

You're watching Werben

Quelle: Wccftech.