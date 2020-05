The Division 2: Kehrt Underground Operations zurück?

Underground Operations, der Überlebensmodus auf zufällig generierten Karten aus The Division, könnte ein Comeback mit einem neuen Kniff in The Division 2 erleben. In einem langen Thread (den wir euch nicht unbedingt empfehlen wollen, falls ihr anfällig für Spoiler seid) hat der Reddit-Benutzer und Dataminer definitelyanalt16 solide Hinweise aus dem Quellcode des Spiels aufgelistet. Unter anderem gibt es Audioprotokolle und weitere Informationen, die entsprechende Verbindungen nahelegen. Das Ganze soll wohl diesmal in einem Wolkenkratzer spielen, den wir "Stockwerk für Stockwerk" sichern müssen. Nicht alle Etagen sind dabei mit Feinden gefüllt, da es auch Verschnaufpausen gibt, an denen wir unsere Fortschritte wohl zwischenspeichern können. Mal schauen, was Ubisoft dahingehend noch plant.

Quelle: VG247.