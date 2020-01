The Division 2: Foundry-Raid nicht zum Start von Episode 3 fertig

Die Veröffentlichung von The Division 2 ist neun Monate her, allerdings unterstützt Ubisoft ihre Live-Spiele natürlich regelmäßig auch nach dem Launch. Der Publisher hat sich nun zur dritten DLC-Episode geäußert, die für Februar ansteht und Agenten nach Coney Island in New York schickt. In zwei Kampagnenmissionen werden wir einem alten Feind aus dem ersten Spiel gegenüberstehen, den sogenannten Cleanern. Wie gewohnt dürfen Jahrespass-1-Besitzer mit einigen Extrawürsten rechnen, der Publisher hat zudem über eine weitere Spezialisierung gesprochen. Was ebenfalls besprochen und verschoben wurde, ist der Raid. Foundry wird nicht wie zuvor geplant mit Episode 3 von The Division 2 erscheinen, sondern erst "irgendwann nach dem Start" für alle Spieler kostenlos sein.

Für den restlichen Monat sind verschiedene Entwicklertagebücher geplant, in denen das Team über unterschiedliche Änderungen sprechen möchte. Updates der Item-Statistiken und Anpassungen der Lebensqualität, sowie der Benutzeroberfläche sehen wir am 15. Januar in einem Video. Am 22. Januar wird Ubisoft über das Speichern von Rekalibrierungen, die Änderungen in den Dark Zones und Updates des Gear-Scores sprechen, während die dritte DLC-Episode am 27. Januar zum Thema wird.

You watching Werben

You watching Werben

Quelle: VG247.