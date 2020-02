The Division 2 bis zum Start von Warlords of New York kostenlos spielbar

Heute Abend oder am Wochenende noch nichts vor? Ihr könnt bis Anfang nächster Woche The Division 2 kostenlos auf dem PC spielen, da Ubisoft noch einmal an die bald startende Erweiterung Warlords of New York erinnern möchte. Auf den Konsolen könnt ihr ebenfalls ohne zusätzliche Kosten spielen, solange ihr eine aktive Online-Mitgliedschaft habt. Bis zum Morgen des 2. März gilt diese neueste Free-Play-Initiative, am Abend des 3. März beginnt dann das neue Add-On. Das Hauptspiel ist derzeit auch stark rabattiert, falls ihr euch direkt dazu entscheidet weiterzuspielen - Speicherstände und sämtliche Fortschritte werden natürlich übernommen.

Der Publisher hat uns diese Woche übrigens einen eigens erstellten Anime-Kurzfilm zu diesem Thema geschickt. Wir erfahren im Clip mehr über den Drahtzieher von Warlords of New York, Aaron Keener. Der hat den guten Agenten der Division den Rücken gekehrt, um seine Macht in Süd-Manhattan auszunutzen und die Region unter seine Fittiche zu bringen. Lest mehr über die kommenden Inhalte in unserer Vorschau.