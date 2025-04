The Division 2: Battle for Brooklyn - Neuer DLC bringt dich am 27. Mai zurück nach New York

HQ

Endlich haben alle The Division 2 -Spieler etwas Neues und Aufregendes, auf das sie sich freuen können. Ubisoft hat gerade den Vorhang für die neue Erweiterung Battle for Brooklyn gelüftet, die uns am 27. Mai zurück nach New York führen wird. Genauer gesagt, ist Brooklyn, wie der Name schon sagt, der Schauplatz des Spektakels, in dem die Spieler eine Reihe neuer Bereiche erkunden können, darunter Brooklyn Heights und Dumbo.

Die Kampagne kann sowohl alleine als auch mit Freunden gespielt werden, und die Erzählung dreht sich um die Cleaners und Rikers, die sowohl neuen als auch erfahrenen Spielern einige aufregende neue Herausforderungen bieten. Zumindest wenn man dem Glauben schenken darf, was gezeigt wurde. Darüber hinaus wird mit der Erweiterung eine aktualisierte Version von Smart Cover eingeführt, die eine Reihe neuer offensiver und defensiver Optionen bietet. Es wird auch sowohl im PvE als auch im PvP verfügbar sein.

Für alle, die bereits The Division 2 besitzen, gibt es ab dem 24. April die Möglichkeit, Battle for Brooklyn auf die Wunschliste zu setzen. Die Erweiterung ist kostenlos für diejenigen enthalten, die bereits die Ausgaben Gold oder Ultimate von The Division 2 besitzen. Schauen Sie sich das vollständige Video unten an.

Werden Sie Battle for Brooklyn eine Chance geben?