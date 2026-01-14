The Disney Afternoon Collection wurde in den USA für die Switch altersfreigegeben

HQ

Vor neun Jahren, nur einen Monat nachdem Switch veröffentlicht wurde, wurde The Disney Afternoon Collection veröffentlicht. Es handelt sich um eine Sammlung von Klassikern aus der NES-Ära, die Chip 'n Dale Rescue Rangers, Chip 'n Dale Rescue Rangers 2, Darkwing Duck, Duck Tales, Duck Tales 2 und Tale Spin enthält.

Aber... obwohl das Switch damals brandneu war und die Spiele ursprünglich auf Nintendo-Konsolen stammten, blieben die damaligen Plattformen des Unternehmens (Nintendo 3DS, Wii U und Switch ) die einzigen, die übrig blieben, als die Sammlung stattdessen für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht wurde. Und es scheint, dass Disney neun Jahre später zu dem Schluss gekommen ist, dass dies vielleicht nicht die klügste Entscheidung war.

Aufmerksame Resetera-Leser haben nun bemerkt, dass das ESRB – das amerikanische Pendant zu PEGI – das Spiel inzwischen sowohl für Switch als auch Switch 2 altersfreigegeben hat. Das ist nicht unbedingt eine Bestätigung, dass es veröffentlicht wird, aber es gibt nur sehr wenige Ausnahmen, die darauf hindeuten, und ist es nicht seltsam, dass es nicht schon verfügbar ist?

Fazit: Die meisten Anzeichen deuten darauf hin, dass The Disney Afternoon Collection bald für Nintendo-Formate angekündigt wird, was mehr Menschen die Möglichkeit gibt, diese Retro-Perlen zu erleben.