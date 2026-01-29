The Disney Afternoon Collection kommt mit zwei Bonusspielen auf die Switch-Konsolen

HQ

Vor zwei Wochen haben wir festgestellt, dass The Disney Afternoon Collection für die Switch und die Switch 2 in den USA altersfreigegeben wurde, was im Grunde immer bedeutet, dass das betreffende Spiel tatsächlich auf dem Weg ist und bald angekündigt wird. Wir haben versprochen, zurückzukommen, wenn das passiert, und... nun, es ist noch nicht ganz passiert – aber jemand scheint etwas eifrig gewesen zu sein und das Spiel im japanischen eShop gepostet zu haben.

Dank dessen wissen wir jetzt, dass es sich um eine aktualisierte Version handelt, die für Switch-Konsolen erscheint, was angesichts der Tatsache, dass das Nintendo-Publikum neun Jahre darauf gewartet hat (die erste Version erschien nur einen Monat nach der Switch, wurde aber aus unbekannten Gründen weggelassen, obwohl alle Spiele ursprünglich auf Nintendo-Hardware stammten).

Also, was gibt es Neues? Nun, diese Version enthält auch die Super Nintendo-Spiele Bonkers (1994) und Goof Troop (1993), die sich den vorherigen sechs NES-Titeln anschließen.

Hier ist die vollständige Liste:



Chip 'n Dale Rettungsranger



Chip 'n Dale Rettungsranger 2



DuckTales



DuckTales 2



Dunkelflügelente



TaleSpin



Wahnsinnig



Goof Troop



Wir erwarten sehr bald eine offizielle Ankündigung, aber da das Spiel altersfreigegeben und in Nintendos eigenem EShop mit Bildern und Informationen veröffentlicht wurde, müssen wir sagen, dass es viel darauf hindeutet, dass es tatsächlich auf dem Weg ist.