The Diplomat kehrt im Oktober zu Netflix zurück

Netflix hat kontinuierlich Informationen und Updates über das bevorstehende nächste Kapitel in der Geschichte von The Diplomat geteilt, da uns kürzlich mitgeteilt wurde, dass die dritte Staffel im Herbst erscheinen wird. Jetzt haben wir ein Update dazu, das zusätzliche Details hinzufügt.

Der Streamer hat bestätigt, dass die dritte Staffel von The Diplomat am 16. Oktober Premiere haben wird. An diesem Datum werden alle Episoden der Staffel eintreffen und einen neuen Erzählstrang enthüllen, in dem Keri Russells Kate Wyler erneut mit Alison Janneys Grace Penn in Konflikt gerät, nachdem erstere letztere beschuldigt hat, im Zentrum eines terroristischen Komplotts zu stehen.

Unnötig zu erwähnen, dass es in den nächsten Episoden eine Menge politisches Drama und Intrigen zu entdecken geben wird, die in einem neuen Trailer weiter angeteasert werden, der auch das Premierendatum bestätigt.