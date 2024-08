The Diplomat kehrt im Oktober zu Netflix zurück

Netflix hat nicht lange gewartet, um bekannt zu geben, dass eine zweite Staffel seiner Dramaserie The Diplomat grünes Licht erhalten hat. In der Serie spielt Keri Russell die Figur der Kate, die mit der Aufgabe betraut ist, alle Arten von politischen Turbulenzen zu bewältigen, und wie wir in der ersten Staffel gesehen haben, nicht gerade ohne Probleme. Tatsächlich ( Spoiler-Alarm ) endete die erste Staffel damit, dass Kate zu der Erkenntnis kam, dass der britische Premierminister den abscheulichen Angriff auf das britische Kriegsschiff und nicht auf eine feindliche Nation angeordnet hat...

Glücklicherweise müssen wir nicht mehr lange warten, um zu sehen, wie Kate diese Erkenntnis navigiert und ans Licht bringt, denn Netflix hat jetzt ein Datum genannt, wann die zweite Staffel von The Diplomat auf dem Streaming-Dienst erscheinen wird.

Uns wurde gesagt, dass es am 31. Oktober losgehen wird, und vor diesem Hintergrund hat Schöpferin Debora Cahn ein wenig darüber verraten, was die kommende Staffel bieten wird.

"Die USA und Großbritannien spionieren sich nicht gegenseitig aus, tatsächlich teilen sie alle ihre Geheimdienstinformationen. Wie untersuchen Sie also den Premierminister? Wem vertrauen Sie? Und das ist noch nicht alles, womit Kate zu kämpfen hat - es gibt auch die Bombe, die im Finale von Staffel 1 explodierte. "Kates Kollegen und ihr Beinahe-Ex-Mann (Rufus Sewell) sind Opfer eines politisch motivierten Anschlags in London, der einige Menschenleben kostet und den Rest zerstört. Die Ehe, von der sie dachte, sie sei vorbei, die Beziehung, von der sie dachte, dass sie beginnen würde... alles in Stücken."

Werden Sie sich die zweite Staffel von The Diplomat ansehen?