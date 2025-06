The Diplomat kehrt im Herbst zu Netflix zurück

HQ

In den letzten Wochen war es etwas ruhig um Netflix, da sich der Streamer nach seinem Tudum Festival Blowout zurücklehnt. Aber vor kurzem kehrte sie zu ihrer Form zurück und kündigte an, wann eine ihrer größeren Dramaserien zurückkehren würde.

Es wurde bestätigt, dass The Diplomat diesen Herbst für seine dritte Staffel zu Netflix zurückkehren wird. Nein, es gibt leider noch kein festes Datum, aber es gibt einen neuen Trailer zum Bestaunen und auch eine offizielle Zusammenfassung der Staffel.

Laut Netflix Tudum "Wenn wir für Staffel 3 von The Diplomat weitermachen, hat Kate gerade Vizepräsidentin Grace Penn (Allison Janney) beschuldigt, einen terroristischen Plan ausgeheckt zu haben, und zugegeben, dass sie hinter dem Job des Vizepräsidenten her ist. Doch nun ist der Präsident tot, Kates Ehemann Hal (Rufus Sewell) hat ihn möglicherweise versehentlich getötet, und Grace Penn ist die Anführerin der freien Welt. Nichts davon bremst Hals Kampagne, Kate die Vizepräsidentschaft zu sichern. Kate schlüpft in eine Rolle, die sie nie wollte, mit einer Freiheit, die sie nie erwartet hätte, einer zunehmend komplizierten Freundschaft mit Außenminister Austin Dennison (David Gyasi) und einer nervenaufreibenden Bindung zu First Gentleman Todd Penn (Whitford)."

Die Produktion dieser dritten Staffel ist abgeschlossen, was bedeutet, dass sie jetzt nur noch die Nachbearbeitungen und Nachbesserungen erhält, bevor sie veröffentlicht wird. Das könnte bedeuten, dass es früher im Herbst, vielleicht sogar im September, als eines der großen Angebote des Streamers für diesen Monat erscheint.

Schauen Sie sich den Trailer unten an.