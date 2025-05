The Diplomat erhält vor der Premiere von Staffel 3 eine Verlängerung von Staffel 4 von Netflix

HQ

Netflix beabsichtigt, das nächste Kapitel der Geschichte von The Diplomat in diesem Herbst zu einem unbestimmten offiziellen Datum zu debütieren und Premiere zu feiern. Obwohl wir diesbezüglich noch nichts hinzuzufügen haben, hat der Streaming-Riese beschlossen, etwas anderes im Zusammenhang mit der Serie anzukündigen, nämlich die Pläne für eine vierte Staffel.

Ja, Staffel 3 ist noch nicht da, aber Netflix blickt bereits in die Zukunft, um sicherzustellen, dass The Diplomat auch für mindestens einen vierten Auftritt zurückkehrt. Dies wurde in einem Tudum-Artikel bestätigt, in dem Netflix Folgendes feststellt:

"The Diplomat Staffel 4 hat offiziell grünes Licht erhalten, was bedeutet, dass Kate (Keri Russell), Hal Wyler (Rufus Sewell) und der Rest der politischen Machthaber zurückkehren werden, um noch mehr herrschaftliche Häuser und Staatsgeheimnisse zu lüften."

Freut es Sie zu hören, dass The Diplomat noch mindestens eine weitere Saison andauern wird?