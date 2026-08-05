The Devil's Mouth - Der Teufelsschlund

Devil's Mouth ist der vierte Hai-Film, den ich in sehr kurzer Zeit rezensiert habe. Ich mag Hai-Filme, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt. Oder, im Nachhinein betrachtet, sollte ich ehrlich sein: Mir gefällt die Idee von Hai-Filmen mehr als die Filme selbst, denn die Wahrheit ist, dass sie selten - tatsächlich fast nie - mehr als nur mäßig unterhaltsam sind. Und in diesem Jahr wurde das Subgenre auch von einem Zustrom neuer Veröffentlichungen getroffen. Ich weiß nicht, wie viele Hai-Filme schon veröffentlicht wurden, aber ich habe mindestens ein paar verpasst, auf die ich wohl problemlos verzichten kann. Trotzdem fand ich, dass die Prämisse von Devil's Mouth albern genug klang, um mein Interesse zu wecken, ohne naiv genug zu sein, irgendeine Art von Erwartung aufzubauen.

Handlung:

Fünf Freunde machen sich auf den Weg ins Höhlensystem Devil's Mouth in Thailand für ein letztes Abenteuer, bevor das echte Leben beginnt. Bald jedoch erkennen sie, dass etwas sie unter der Wasseroberfläche jagt - schnell, lautlos und tödlich. In der erstickenden Dunkelheit wird ihr Vertrauen auf die Probe gestellt, Panik übernimmt und jeder Fehltritt wird zu einem Überlebenskampf.

Als ich las, dass Jeff Wadlow Regie führt, war ich zunächst ziemlich erfreut, da es ein Name ist, den ich kenne. Aber dann wurde mir klar, dass das nicht unbedingt etwas Positives bedeutet. Schließlich war es Renny Harlin, der den mittelmäßigen Deep Water inszenierte, der zugleich der zweitbeste Haifilm des Jahres ist - auch wenn das nicht viel heißt. Dann wurde mir klar, dass Wadlow Kick-Ass 2 inszeniert hatte, was alles andere als gut war. Tatsache ist, dass sein Lebenslauf nichts enthält, was wirklich erwähnenswert wäre.

Die Besetzung ist relativ unbekannt. Kathryn Newton, die die Hauptrolle spielt, hat einen ziemlich soliden Lebenslauf, darunter Ant-Man and the Wasp, Ready or Not 2, Three Billboards und Big Little Lies. Was den Rest angeht, habe ich sie vielleicht hier und da in einer Produktion gesehen. Sie geben ihr Bestes mit einem Drehbuch, das kaum im Gedächtnis bleibt, und verbringen einen Großteil der Zeit damit, in Höhlen verängstigt herumzulaufen und zu schreien.

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Die Wahl der Handlungsstruktur ist etwas interessant. Wir sind es gewohnt, dass ein Hai-Film - oder Horror im Allgemeinen - mit irgendeiner Art von Angriff beginnt, aber hier nicht. Wir treffen die Freundesgruppe, die in Thailand ist, wo sie in türkisfarbenen Gewässern feiern und Yacht fahren gehen. Tatsächlich dauert es 31 Minuten (ja, ich habe nachgesehen), bis wir den Antagonisten des Films auf der Leinwand sehen. Mir wurde später klar, dass das Gleiche über Deep Water gilt, das ebenfalls langsam mit einer Einführung in die Hauptfiguren und ihre jeweiligen persönlichen Geschichten aufbaut, bevor es richtig losgeht, als der schicksalhafte Flug beginnt. Der Unterschied ist, dass wir in diesem Film, obwohl die Figuren weder tiefgründig noch besonders sympathisch waren, dennoch eine gewisse Verbindung zu ihnen aufbauen konnten.

Hier fühlt es sich eher so an, als wollten die Drehbuchautoren, dass wir bei diesen völlig uninteressanten und ziemlich nervigen Teenagern lange genug bleiben, sodass wir uns tatsächlich danach sehnen, ihnen ihre gerechte Strafe zuzusehen. Und das gelingt ihnen definitiv, auch wenn es sich nicht besonders angenehm anfühlt. Es gibt absolut keine Dynamik oder Chemie. Die besten Freundinnen Sara und Max hätten ihre Beziehung schon vor Ewigkeiten beenden sollen, und insgesamt wirken die Freundschaftsbande sehr schwach.

Zwei Drittel des Films spielen im Höhlensystem, und auf den ersten Blick klingt das, als könnte es sowohl nervenaufreibend als auch klaustrophobisch sein, aber das Problem ist, dass der Film es sehr effektiv geschafft hat, sowohl Spannung als auch Unbehagen zu vermeiden. Das hängt teilweise mit dem zusammen, was ich im obigen Absatz erwähnt habe. Die Figuren sind einem egal, also ist es einem auch egal, dass sie Angst haben. Und die Bedrohung durch diesen hungrigen Mistkerl, der sich zunächst unter der Oberfläche aufhält, ist alles andere als wirkungsvoll. Hätten sie es gewagt, mit dem Blutvergießen etwas zu übertreiben, anstatt dem Film eine PG-13-Freigabe aufzuzwingen, wäre es vielleicht etwas interessanter gewesen, aber es ist einfach zu kinderfreundlich.

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Visuell gesehen ist es schwer zu sagen. Die Szenen außerhalb der Höhlen sind sicherlich attraktiv, aber es ist schwer, in so einer schönen Umgebung einen hässlichen Film zu drehen. In den Höhlen hingegen ist es natürlich dunkel und blutig schrecklich. Und das ist wahrscheinlich gut so, da es leichter ist, mit mittelmäßigem CGI durchzukommen. In dieser Hinsicht ist Devil's Mouth weder schlecht noch gut gemacht. Am Ende ist er eher ein 'meh'. Dann fängt der Hai an, aus dem Wasser zu springen, um Glühwürmchen zu fangen oder so, und das ist ... unerwartet. Und er hat wirklich Spaß daran, in Höhlenformationen zu rammen, als hätte er einen Rammbock in seiner Rüstung. Als sein Kopf in einer Höhle stecken bleibt, ruft eine der Figuren: "Haie können nicht rückwärts schwimmen", und für einen Moment glaube ich, sie würden es wie in Deep Blue Sea machen und dem armen Kerl das Gegenteil beweisen. Aber das vermeiden sie. Ein halber Pluspunkt oder so.

Ich hatte gehofft, dass Devil's Mouth zumindest Unterhaltung bieten würde, die man sich auch im Autopilot-Modus ansehen kann, aber selbst das schafft der Film kaum. Im Laufe der Jahre bin ich immer ungeduldiger geworden, und hier verliere ich den Fokus und schaue auf meine Uhr, während ich mich frage, wann alles vorbei sein wird. Wenn du also leicht unterhalten, geduldig und lustig bist, dich mit einer Gruppe nerviger Teenager und einem mürrischen Hai auf eine Reise zu begleiten, dann ist Devil's Mouth vielleicht genau das Richtige für dich. Ansonsten wäre es am besten, einen sicheren Abstand zu halten. Und übrigens: Der bisher beste Haifischfilm des Jahres heißt Thrash. Es war nicht brillant, aber auch kein Müll. Das war's von mir.