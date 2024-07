The Devil Wears Prada bekommt eine Fortsetzung

Für das, was leicht ein weiterer gewöhnlicher Mädchenfilm hätte werden können, schaffte es The Devil Wears Prada, sich als Klassiker aller Zeiten herauszustechen. Der Monolog des blauen Pullovers aus Meryl Streeps Miranda Priestly ist noch immer in vielen Köpfen eingebrannt.

Und so ist es für niemanden verwunderlich, dass eine Fortsetzung in Arbeit ist. Puck News berichtet, dass sich die Fortsetzung um Miranda Priestly drehen wird, in einer neuen Ära, in der sich Zeitschriften einfach nicht mehr so verkaufen wie früher.

Es wird erwartet, dass Streep in der Rolle des Priestly zurückkehrt, und Emily Blunt wird wahrscheinlich auch auftreten. Wir sind uns nicht sicher, ob Anne Hathaway zurückkehren wird, aber wenn man bedenkt, dass sie der Star des letzten Films war, wäre es seltsam, wenn es ohne sie weitergehen würde.