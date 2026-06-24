The Devil Wears Prada 2 wird Ende Juli zu Disney + kommen

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Der Stand der Kinokassen 2026 wird sich in den kommenden Wochen und Monaten wahrscheinlich stark verändern, denn Supergirl startet später in dieser Woche, alles vor The Odyssey Mitte Juli, und schließlich Ende Juli Spider-Man: Brand New Day. Bis diese Blockbuster erscheinen, wissen wir, dass der viertgrößte Film des Jahres The Devil Wears Prada 2 ist, denn der Film erzielte beeindruckende 677 Millionen Dollar in den Kinos während seiner Kinolaufzeit, womit er etwa 5 Millionen Dollar hinter dem drittplatzierten Project Hail Mary liegt.

Da The Devil Wears Prada 2 Anfang Mai in den Kinos startete, interessiert euch vielleicht, wann der Film auf Disney+ erscheint und sein Streaming-Debüt feiert. Falls ja, wurden diese Informationen nun geteilt.

Uns wurde mitgeteilt, dass The Devil Wears Prada 2 am 29. Juli auf Disney+ debütieren wird, was bedeutet, dass man den Film in etwa fünf Wochen als Teil des Abonnements, das man für die Plattform bezahlt, ansehen kann.

Wenn Sie The Devil Wears Prada 2 noch nicht gesehen haben und sich fragen, ob Sie ihn auf Ihre Watchlist setzen sollten, können Sie unsere Rezension des Films hier lesen.