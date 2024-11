The Day of the Jackal wird für eine zweite Staffel zurückkehren

HQ

Wenn Sie häufig Sky /Now TV oder Peacock schauen, wissen Sie wahrscheinlich, dass eine Sendung namens The Day of the Jackal kürzlich Premiere hatte. In der Serie spielen Eddie Redmayne und Lashana Lynch einen Auftragskiller bzw. einen Geheimagenten, wobei letzterer die Aufgabe hat, erstere zu finden und vor Gericht zu bringen. Die Show ist jetzt seit zwei Wochen verfügbar und wurde offensichtlich gut genug aufgenommen, um die Verantwortlichen des Senders bisher zu besänftigen.

Wir sagen das, weil Sky enthüllt hat, dass The Day of the Jackal für eine zweite Staffel zurückkehren wird. Uns wurde gesagt, dass die Show der größte Sky Original -Launch aller Zeiten und auch der größte Sky -Launch in den letzten zwei Jahren war, zusätzlich dazu, dass sie die bestplatzierte Show auf Peacock und eines der fünf besten Streaming-Originale in den USA an ihrem Eröffnungswochenende war.

All dies bedeutet, dass The Day of the Jackal grünes Licht für eine Rückkehr erhalten hat, obwohl uns noch nicht gesagt wurde, wann die zweite Staffel debütieren soll. Da die erste erst kürzlich ihr Debüt feierte, werden wir wahrscheinlich bis Ende 2025 oder eher irgendwann im Jahr 2026 auf weitere Episoden warten müssen.