The Day of the Jackal bietet spannende Thriller-Action im neuen Trailer

HQ

Frederick Forsyths Roman The Day of the Jackal wird demnächst als TV-Serie veröffentlicht, mit keinem Geringeren als Eddie Redmayne (The Theory of Everything, Fantastic Beasts ) als eiskalter Attentäter, der als Jackal bekannt ist.

Jackal ist der Weltbeste in seinem, moralisch möglicherweise etwas fragwürdigen, Beruf und ist bisher damit durchgekommen. Doch der jüngste Mord war offenbar einer zu viel, und ein hartnäckiger britischer Geheimdienstoffizier macht ihm das Leben immer schwerer. Sie "beginnt, den Schakal in einer spannenden Katz-und-Maus-Verfolgungsjagd quer durch Europa aufzuspüren und die Zerstörung hinter sich zu lassen".

In den USA startet die Serie am 14. November auf Peacock. In Europa hingegen spielen andere Streaming-Plattformen und Daten eine Rolle. Sky Network dominiert mit der Premiere am 7. November, während SkyShowtime die Serie ab dem 6. Dezember anbietet.

Sehen Sie sich den Trailer unten an, um eine spannende Thrillerserie mit hohem Produktionswert und namhaften Schauspielern zu sehen.