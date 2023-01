The Day Before's Discord Mods bezweifeln, dass das Spiel echt ist

HQ

In einer wilden Wendung der Ereignisse gewinnt eine Theorie, die behauptet, dass The Day Before, das einst das am meisten gewünschte Spiel auf Steam war, überhaupt kein echter Titel ist, an Zugkraft. Jetzt hat sogar einer der Discord-Moderatoren des Spiels seine Skepsis geteilt.

Laut einem Tweet von Skill Up hat der führende Discord-Mod von The Day Before, bekannt als "Wholf", bestätigt, dass niemand im Mod-Team ein Gameplay aus dem Zombie-Überlebenstitel gesehen hat.

Dies gibt Anlass zur Sorge, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Entwickler von The Day Before immer noch behaupten, dass rohes Gameplay-Material im Januar gezeigt wird.

Fntastic hat kürzlich das Veröffentlichungsdatum für The Day Before auf November dieses Jahres verschoben und ein Markenproblem als Grund dafür angeführt. Dies fachte jedoch die Theorie, dass das Spiel nicht existiert, nur weiter an, da die Fans der Entschuldigung von Fntastic skeptisch gegenüberstanden.

Wir haben einige Gameplay-Trailer von The Day Before gesehen, aber noch kein Live-Entwicklungsmaterial. Also, bis Fntastic uns etwas anderes zeigen kann, scheint es, dass das Spiel überhaupt nicht existiert.