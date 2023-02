The Day Before zeigt 10 Minuten reines Gameplay

HQ

Fntastic versprach , im Januar einige rohe Gameplay-Aufnahmen von The Day Before zu teilen, aber das Studio kündigte eine Änderung der Pläne an, als es auch die Verzögerung ankündigte und dass es Probleme mit dem Titel des Spiels gab. Das führte zu noch mehr Theorien, dass das Spiel nicht real ist, also sagten die Entwickler schnell, dass wir das Gameplay sehr bald bekommen würden. Sie haben nicht gelogen.

Wie gestern versprochen, hat uns Fntastic ein 10-minütiges Gameplay-Video von The Day Before zur Verfügung gestellt. Alles beginnt schön und ruhig für die beiden Spieler in einem scheinbar reinen, unbearbeiteten Gameplay, während sie einfach die ziemlich beeindruckende offene Welt erkunden, ihre Waffen modifizieren und nach Ressourcen suchen. Dann beginnen sich die Dinge ein kleines bisschen aufzuheizen, als Zombies auftauchen.