The Day Before wird Ray-Tracing und DLSS3 bei der Veröffentlichung im März enthalten

In ein paar Monaten wird Entwickler Fntastic sein postapokalyptisches Zombie-MMO The Day Before veröffentlichen, genauer gesagt am 1. März 2023. Aber vor diesem Datum wurde enthüllt, dass das Spiel nach der Veröffentlichung sowohl Ray-Tracing-Effekte als auch DLSS3-Technologie für maximale visuelle Optionen unterstützen wird.

Im Rahmen dieser Ankündigung hat Fantastic diese Funktionen auch in Aktion als Teil eines Gameplay-Enthüllungstrailers gezeigt, in dem wir sehen können, wie das Spiel mit aktivierter RTX aussieht. Unnötig zu sagen, während die Welt ziemlich düster und gefährlich zu sein scheint, liebt sie in der Tat sehr hübsch.