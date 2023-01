The Day Before wird bald rohes Gameplay-Material veröffentlichen

HQ

The Day Before, das angeblich ein Open-World-Survival-MMO ist, wird uns später in diesem Monat rohes Gameplay-Material zeigen. Das Filmmaterial zeigt einen "Großteil der" Funktionen und Gameplay-Elemente, die Sie sehen werden, wenn das Spiel vollständig gestartet wird.

Entwickler Fntastic kündigte die Neuigkeiten auf Discord an, wo es die Genehmigung erhalten habe, der Gaming-Community endlich zu zeigen, woran es gearbeitet hat.

Bereits 2021 angekündigt, waren Details zu The Day Before weitgehend spärlich, was sich für einige als besorgniserregend erweisen könnte, zumal das Spiel im März dieses Jahres erscheinen soll.

Dies hat das Spiel jedoch nicht davon abgehalten, unglaublich beliebt zu sein, da es derzeit das am zweithäufigsten auf der Wunschliste stehende Spiel auf Steam ist und direkt hinter Hogwarts Legacy liegt.