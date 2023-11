The Day Before wird 39 US-Dollar kosten, wenn es in den Early Access geht

HQ

Gestern Abend gaben Entwickler Fntastic und Publisher Mytona bekannt, dass The Day Before nicht wie erwartet den geplanten Veröffentlichungstermin am 10. November einhalten wird, sondern dass das Spiel am 7. Dezember in den Early Access starten wird.

Es wurde jetzt bestätigt, dass The Day Before als Early-Access-Projekt erscheinen wird, das 39 US-Dollar kostet, und dass der Preis auf 49 US-Dollar steigen wird, wenn es schließlich Early Access verlässt. Uns wurde auch gesagt, dass jeder, der sich die Early-Access-Version holt, sie nicht erneut kaufen muss, um auf die Vollversion des Spiels zugreifen zu können, wenn diese Zeit gekommen ist.

Uns wurde auch gesagt, dass es keine Vorbestellungen für das Spiel geben wird und dass der Grund, warum sich das Team für den Early Access entschieden hat, darin besteht, dass es keine "unvorhergesehenen Umstände" gibt, da es sich um das "erste große Spiel" handelt.

Fntastic hat auch bestätigt, dass es jetzt den Namen The Day Before gesperrt hat, was bedeutet, dass wir erwarten können, dass der Titel des Spiels auch in Zukunft so bleibt.

Was die genaue Veröffentlichungszeit für The Day Before betrifft, so wird das Spiel am 7. Dezember 2023 um 18:00 Uhr GMT / 19:00 Uhr MEZ auf dem PC erscheinen, da sich die Konsolenversionen des Spiels auf unbestimmte Zeit verzögert haben.