The Day Before will eine Mischung aus The Division und The Last of Us sein

Ende der Woche wurde ein Open-World-Survival-MMO namens The Day Before vorgestellt, das mit einem erstaunlichen Produktionsniveau überrascht. Studio Fntastic zeichnet sich dafür verantwortlich und sie zeigen uns einen Enthüllungs-Trailer, der Vergleiche mit The Division und The Last of Us provoziert. Im Wesentlichen ist es ein Actionspiel aus der Third-Person-Perspektive in einer persistenten Online-Welt mit Survival-Fokus. Ihr werdet also ständig mit der Suche von Ressourcen beschäftigt sein - Nahrung, Wasser, Zubehör und Waffen. Bisher wurde The Day Before lediglich für den PC (Steam) bestätigt, noch gibt es kein erwartetes Datum. Der Early-Access-Drill gehe aber schon "bald" los, heißt es auf Steam.

