The Day Before Trailer beschuldigt, andere Spiele kopiert zu haben

Eine weitere Menge Kontroverse hat The Day Before getroffen, da die Leute jetzt darauf hinweisen, dass der jüngste Trailer des Spiels wie viele andere Titel aussieht.

Zuvor wurde The Day Before dafür kritisiert, dass es kein Gameplay zeigt, aber jetzt, da es ist, haben die Leute Ähnlichkeiten zwischen dem Zombie-Überlebenstitel und Call of Duty: Black Ops III, The Last of Us und der Division gefunden.

Wo das Spiel einst auf Steam am meisten gewünscht wurde, scheinen jetzt viele Leute The Day Before eingeschaltet zu haben und für seinen Untergang zu beten.

