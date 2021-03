The Day Before: Teaser-Clip zeigt Auto, das fast im Schlamm steckenbleibt

You're watching Werben

Mit der Enthüllung des "Open-World-Survival-MMOs" The Day Before überraschte uns Entwickler Fntastic, weil sich das Spiel so stark vom Produktionsniveau, das die früheren Games des Entwicklerstudios an den Tag legten, unterscheidet. Dass hinter dem ersten Trailer nicht nur schicke CG-Render stecken, zeigt ein kleiner Gameplay-Clip, mit dem das Team letzte Woche protzen wollte. Darin sehen wir wie Fahrzeuge durch Schlamm fahren, was durchaus Vergleiche mit Mudrunner aufkommen lässt. Das Spiel sieht also immer noch gut aus, aber es ist sicherlich nicht falsch, vorsichtig zu bleiben. The Day Before wird zu einem noch unbekannten Zeitpunkt via Early Access auf dem PC veröffentlicht.