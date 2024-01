The Day Before Server wurden heruntergefahren

HQ

Die letzten verbliebenen Teile des stark kritisierten The Day Before wurden nun verschrottet, und die Server wurden gestern abgeschaltet - weniger als sechs Wochen nach dem Start des Spiels auf Steam. Fast 200.000 Exemplare wurden verkauft, bevor das Studio Fntastic nach all den Rückerstattungen und der Kritik unzufriedener Käufer seine Pforten schloss.

Auch hier in der Redaktion waren wir von dem Spiel unbeeindruckt und unser Rezensent beschrieb das Spiel in seiner Rezension als ein hastig ausgehecktes Betrugsprojekt. Sie können es hier lesen.

Hattest du das Pech, The Day Before auszuprobieren, und was war deine Meinung zu dem Spiel?