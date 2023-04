The Day Before plant seine Rückkehr zu Steam und kündigt neue Beta an

HQ

Eine der ungewöhnlichsten Geschichten in der jüngsten Videospielentwicklung war die um The Day Before, den fntastischen Studiotitel, der sogar verdächtigt wurde, nicht zu existieren, genau wie Abandoned. Darüber hinaus verhieß die Tatsache, dass die Gameplay-Präsentation vor einigen Monaten sehr (aber sehr) nach The Last of Us aussah, nichts Gutes für die Community. Und dann verzögerte sich das Spiel unter Berufung auf einen Lizenzierungsfehler und eine Kalenderanwendung. Für die Entwicklung sah es nicht so gut aus, dass sogar Valve selbst die Steam-Seite des Spiels herunternahm.

Aber das Studio wirft nicht das Handtuch, und in einer Erklärung gegenüber PCGamesN sagen sie nicht nur, dass sie am Veröffentlichungsdatum vom 10. November festhalten, sondern auch, dass sie zu Steam zurückkehren und eine spielbare Demo veröffentlichen werden.

"Wenn wir uns dem Veröffentlichungsdatum nähern, werden wir einen Betatest für das Spiel durchführen. Dies gibt den Spielern die Möglichkeit, das Spiel vor der Veröffentlichung auszuprobieren und wertvolles Feedback zu geben, das wir nutzen können, um das Endprodukt zu verbessern."

"Und für diejenigen, die sich fragen, ob das Spiel auf Steam sein wird, sollte es auf Steam sein, ja. Das Team arbeitet daran."

