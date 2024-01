The Day Before Macher machen aufmerksamkeitsheischende Blogger für das Scheitern des Spiels verantwortlich

HQ

Die meisten von uns sahen die Zeichen an der Wand, lange bevor The Day Before im Dezember als Early Access startete, und die Tatsache, dass die Entwickler von Fntastic drei Tage vor der Veröffentlichung des Spiels eine Nachricht gepostet haben, in der es im Wesentlichen hieß: "Bitte seid nett zu uns, wir haben unser Bestes gegeben", war die letzte Warnung, die noch mehr Leute skeptisch machte. Dann war es überhaupt nicht verwunderlich, als die negative Resonanz dazu führte, dass 75 % der ursprünglichen Spielerbasis Tage nach der Veröffentlichung ausstiegen und das Studio geschlossen wurde. Man könnte meinen, dass die Abschaltung der Server der letzte Nagel im Sarg war und das Letzte, was wir über dieses absurde Spiel und diese Geschichte gehört haben, aber nein

Fntastic hat beschlossen, das letzte Wort zu haben, indem es eine Nachricht auf X veröffentlicht, die anscheinend ein Versuch ist, zu erklären, wie und warum The Day Before so geendet hat, wie es geendet hat. Das Problem ist, dass es sich auch so liest: "Es ist nicht unsere Schuld. Wir haben Sie nicht belogen oder in die Irre geführt. Wir haben sogar Ihren Einkauf zurückerstattet, also ist alles in Ordnung." Liege ich falsch?

Vor allem die Antwort auf "Wer hat mit The Day Before Geld verdient?" ist lächerlich, da es ein großartiges Beispiel dafür ist, wie die Fntastic versucht, abzulenken, indem sie behauptet, dass Blogger/Influencer offensichtlich viel Aufmerksamkeit erhielten, indem sie Videos machten, die als übertrieben bezeichnet werden könnten, mit einigen sehr aufmerksamkeitsheischenden Schlagzeilen. Diese haben offenbar viele Spieler und potenzielle Käufer getäuscht, was die Situation noch verschlimmert hat. Willkommen im Jahr 2024, Fntastic...

Was denkst du? Hat Fntastic diese The Day Before Situation gut, okay oder schrecklich gemeistert?