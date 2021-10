The Day Before durchsucht zum Sommeranfang 2022 postapokalyptische Umgebungen

HQ

Am 21. Juni 2022 soll das MMORPG The Day Before auf Steam erscheinen, das geht aus einem neuen Video heraus. Der Publisher Mytona arbeitete mit IGN zusammen, um die eigene Social-Media-Reichweite zu erhöhen und neues Gameplay unter die Leute zu bringen. Präsentiert wurden detaillierte Umgebungen, die Fahrphysik und das Suchen nach nützlichen Herstellungsressourcen. Nach wie vor umgibt das Spiel eine nebulöse Aura, weil die Entwickler Fntastic noch immer nicht klarstellen können, was man in The Day Before konkret macht.