The Day Before

Wo verläuft die Grenze zwischen aufgeblasenen PR-Klischees als Teil effektiven Marketings und glatten Lügen, die letztlich unter "falsches Marketing" einzuordnen und damit direkt strafbar sind? Diese Frage ist in den letzten zehn Jahren in unserer wunderbaren Spieleindustrie immer wieder aufgetaucht und es gibt natürlich mehrere Parameter zu berücksichtigen, wenn man erklärt, wie man zu diesem Thema steht. Ich erinnere mich natürlich daran, als der ehemalige Sony-Chef damit prahlte, dass die PS2 wie das Anschließen des Gehirns an die Matrix sei oder dass die PS3 problemlos Spiele mit 120 FPS rendern könne. Ich erinnere mich, als das Team hinter Fable das Spiel als unendlich größer und dynamischer als jedes andere Rollenspiel aller Zeiten bewarb und als Guerrilla Games Killzone 2 mit einem vorgerenderten Filmclip vorstellte, von dem zunächst behauptet wurde, dass er "in Echtzeit gerendert" sei, sich dann aber als Falschmeldung herausstellte.

In den letzten Jahren ist es nicht viel besser geworden. Wir alle erinnern uns daran, wie unglaublich vielversprechend Segas hyperambitioniertes Aliens: Colonial Marines im Vorfeld aussah und wie sehr wir uns auf die Veröffentlichung freuten. Das fertige Produkt enthielt kaum einen winzigen Prozentsatz dessen, was versprochen worden war, und Sega wurde verklagt und gezwungen, hohe Geldstrafen an diejenigen zu zahlen, die ihr Spiel unter falschen Prämissen oder glatten Lügen gekauft hatten. Das Gleiche galt natürlich auch für das viel gehypte Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 des polnischen Witcher-Hauses CD Projekt, das etwa 40 % aller im Voraus versprochenen Features und Systeme enthielt, so wie Microsoft Forza Motorsport (2023) als "100 % von Grund auf neu gebaut" vermarktete, obwohl es sich eigentlich nur um ein poliertes Forza Motorsport 7 mit vielen Polygonmodellen (den Autos) handelte, die aus dem 15 Jahre alten Forza 3 (und Forza 4) übernommen wurden. #10

Wo verläuft die Grenze zwischen clever effektivem Marketing und glatter Lüge? Diese Frage hat sich das russische Indie-Studio Fntastic sicherlich während der Entwicklung des neu veröffentlichten The Day Before gestellt, aber irgendwann auf dem Weg dorthin entschieden, dass alles möglich ist. Alle Mittel. Alle Methoden. Alle Manieren. Und von da an ging es weiter. In den letzten zwei Jahren wurden wir Spieler mit kleinen, köstlichen Kostproben eines Online-Rollenspiels gefüttert, das im Grunde als The Last of Us-duftendes Online-Rollenspiel vermarktet wurde. Eine gigantische, völlig offene Online-Welt, durchtränkt von komplizierten und tiefgründigen Rollenspielsystemen, in der deine Aufgabe und die deiner Freunde darin besteht, eine zombieverseuchte Postapokalypse mit allen Mitteln zu überleben. In den letzten sechs Monaten gab es einen ziemlichen Sturm um dieses Projekt, da es beschuldigt wurde, ein reiner Betrug zu sein, ein regelrechtes The Last of Us-Plagiat, und an einem Punkt wurde es vollständig von Steam entfernt, was die Entwickler dann auf Namensprobleme und Urheberrechtsbedenken zurückführten.

The Day Before wird jetzt über den "Early Access" veröffentlicht, kostet 40 £ über Steam und stand am Wochenende im Fokus fast aller Streamer, da die Vermarktung des Spiels selbst sehr effektiv und in vielerlei Hinsicht clever gestaltet war. Ich habe zwei Tage mit dem ambitionierten MMO von Fntastic verbracht und bin zu einem wichtigen und definitiven Fazit gekommen: Das Spiel war und ist ein regelrechter Betrug. Ein cleverer, aber jetzt transparenter Weg für eine Gruppe von begrenzten Spieleentwicklern, um maximale Investitionen von verschiedenen Interessengruppen (und Spielern) durch falsch dargestellte gefälschte Trailer und inszenierten Bullshit zu erzielen und es dann einfach auf Zeitdruck oder harten Wettbewerb zu schieben.

The Day Before ist kein Online-Rollenspiel. Nicht einmal annähernd. Hier sind Elemente eines Rollenspielsystems eingebettet, die höchstwahrscheinlich nur dazu dienen, geschickt ausgewählte Bilder für die Veröffentlichung zu präsentieren, aber diese Elemente werden nicht genutzt und sind schlecht im Rest des Inhalts verankert, der sich im Großen und Ganzen von der KI erstellt und wie ein wirklich schlechter Witz anfühlt. Du spielst einen namenlosen Überlebenden, der Wochen nach dem Zusammenbruch in den verwüsteten USA versuchen muss, die Zombies zu überleben, die durch die Straßen streifen. Der Aufbau ist fast identisch mit Extraction-Spielen wie Escape From Tarkow oder Crytek's Hunt: Showdown. Es gibt hier keine Online-Rollenspiel-Komponente, keine Systeme zum Aufbau von Gilden und Gruppen und die Spielwelt ist weder offen noch groß. Es ist begrenzt eng, klein und hoffnungslos leer. Manchmal fühlt es sich fast parodistisch an, wenn man bedenkt, wie alle Trailer dazu ausgesehen haben. The Day Before in Trailerform wie die perfekte, wunderschöne Mischung aus The Last of Us und The Division, während das Spiel, mit dem ich ein wirklich trauriges Wochenende in der Hölle verbracht habe, eher wie eine Art selbstgemachte Mini-Mod von State of Decay aussieht.

Early Access bedeutet, wie wir alle wissen (und verstehen), einen frühen Zugang zu einem Spiel, das noch nicht vollständig ist, aber wenn man bedenkt, dass Entwickler wie das russische Fntastic 40 Pfund für ihr Produkt verlangen, bin ich immer der Meinung, dass es mehr als legitim ist, ein solches Produkt zu bewerten, auch wenn es in der Regel einige kleinere technische Probleme mit den in diesem Format veröffentlichten Titeln gibt. The Day Before ist jedoch nicht "ein bisschen fehlerhaft" und enthält nicht nur "ein paar Bugs", sondern ist ein großer Riesenbug. The Day Before funktioniert nicht wie ein Spiel. Es friert ein und stürzt ab, wirft Speicherdateien weg, zwingt mich als Spieler, immer wieder von vorne anzufangen, lässt mich plötzlich zwei Stockwerke hoch und aufgebläht werden, lässt mich im Boden stecken bleiben und herumrutschen wie ein normaler alter Bauernteppich und alles dazwischen. Dies ist keine Beta-Version eines kommenden Spiels, dies ist ein hastig ausgehecktes Betrugsprojekt, bei dem die Entwickler gelogen, Spieler und Investoren um Geld betrogen und betrogen haben, und angesichts der Tatsache, dass das "fertige" Produkt kein einziges Versprechen erfüllt, fällt es mir leicht, es in seiner Gesamtheit abzulehnen. Das war von vornherein kein Spiel. Es war ein Betrug, und die Tatsache, dass Fntastic nur vier Tage nach dem Start ankündigte, seinen Betrieb einzustellen, sagt alles.