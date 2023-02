The Dark Pictures: Switchback VR erhält eine 10-minütige Gameplay-Präsentation

HQ

Supermassive Games' The Dark Pictures: Switchback VR wird es leider nicht zum Start der PlayStation VR2 nächste Woche schaffen, aber es ist nur noch einen Monat entfernt. Dann ist es an der Zeit, uns zu zeigen, warum sowohl Sony als auch die Entwickler das Spiel im Marketing des kommenden Headsets so hervorgehoben haben.

Dies geschieht mit einer 10-minütigen Gameplay-Präsentation, die sowohl zeigt als auch erklärt, wie The Dark Pictures: Switchback VR mehrere der neuen Funktionen von PS VR2 nutzt, um sowohl die Immersion als auch die Schrecken auf ein völlig neues Niveau zu heben. Dazu gehört, deine Augen zu verfolgen, dich fühlen zu lassen, was sowohl in deinem Kopf als auch in deinen Händen vor sich geht, und offensichtlich viel bessere Grafik und Sounddesign als Until Dawn: Rush of Blood.