The Dark Pictures: Nächster Ableger House of Ashes spielt in der arabischen Wüste

Update, 31. Oktober 2020:

Zur Veröffentlichung von Little Hope hat der Publisher via Update einen vollständigen Teaser-Clip vom nächsten Kapitel der The Dark Pictures Anthology nachgereicht und somit The Dark Pictures: House of Ashes angekündigt. Der Titel wird 2021 erscheinen und uns die US-amerikanische Schauspielerin Ashley Tisdale vorstellen. Abseits davon sind aktuell noch keine weiteren Informationen, etwa zu unterstützten Plattformen, bekannt.

Originale Meldung:

Noch bevor im August 2019 The Dark Pictures: Man of Medan veröffentlicht wurde, ließen sich im Spiel Hinweise zum Nachfolgetitel The Dark Pictures: Little Hope ausmachen. Als wir uns kürzlich im Zuge unserer Rezension mit dem neuen Ableger beschäftigten, sind wir auf einen ähnlichen Teaser gestoßen.

Im Spiel gibt es verschiedene Arte von Sammelobjekten und eine Variante gewährt den Spielern "einen möglichen Blick auf die Zukunft". Das sind normalerweise Visionen von Schlüsselmomenten, die weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen und deshalb von den Spielern nicht übersehen werden sollten. Ein spezielles Sammelobjekt in Little Hope sticht jedoch heraus, denn es gibt einen Ausblick auf ein anderes Spiel.

Das Foto trägt den Untertitel "Rope" und man findet es im letzten Kapitel des Spiels. Es zeigt eine junge Frau mit gepanzerter Schutzweste, die sich an einer Felskante entweder abseilt oder daran hochzieht. Ihr Rettungsseil wird allerdings durchtrennt (oder es reißt) und folglich dürfte die junge Dame in den Abgrund stürzen. Keine andere Figur in Little Hope ähnelt diesem Charakter, auch das Setting finden wir im aktuellen Teil der Dark Pictures Anthology nicht. Handelt es sich also möglicherweise um einen Teaser für das nächste Kapitel? Vielleicht.

Es gibt noch einen zweiten Hinweis, der gegen Ende des Spiels vom allwissenden Erzähler platziert wird. Nachdem sich die Geschehnisse auflösen, packt der Kurator seine Sachen und verlässt der Raum mit den Worten: "Bis zum nächsten Mal. Vielleicht im Südpazifik oder in der Wüste Arabiens - oder ganz woanders. Aber wir sehen uns wieder, zumindest noch ein Mal." Supermassive Games wollte eigentlich jedes halbe Jahr ein Spiel in dieser Horrorspielreihe The Dark Pictures veröffentlichen, allerdings konnte dieser Zeitplan nicht eingehalten werden. Mal schauen, wann uns Bandai Namco mehr über das nächste Kapitel verrät.