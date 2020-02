The Dark Pictures: Little Hope gruselt uns durch den Sommer

Supermassive Games mit die Dark Pictures Anthology eingeführt, um mehrere kurze Horrorspiele mit separater Handlung in einer großen Sammlung zu veröffentlichen (stellt euch einfach vor, dass jedes Spiel eine Staffel der TV-Serie American Horror Story ist). Ursprünglich sollte alle sechs Monate eine weitere Episode dieses Gesamtpakets starten und deshalb wird es nun höchste Zeit, dass uns Bandai Namco endlich mehr über das nächste Kapitel namens Little Hope verrät.

Das Spiel wurde ursprünglich in der Post-Credits-Szene des ersten Kapitels, The Dark Pictures: Man of Medan, angekündigt und wir haben heute die ersten offiziellen Informationen erhalten. The Dark Pictures: Little Hope begleitet vier College-Studenten und ihren Professor durch eine Kleinstadt, die ein beunruhigendes Geheimnis verbirgt. Etwas lauert im Nebel dieses verschlafenen Ortes und wir werden im Sommer auf PC, Playstation 4 und Xbox One erfahren, was es damit auf sich hat. Begleitet wird das alles von einem neuen Teaser-Trailer (eine Compilation von Streamern, die von Jumpscares erschreckt werden) und dunklen Screenshots, beides könnt ihr unten sehen.