Auf dem Summer Game Fest haben wir den Veröffentlichungstermin für The Dark Pictures: House of Ashes erfahren. Die dritte Episode der Horror-Anthologie wird am 22. Oktober auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und PC erscheinen. Ihr könnt ja mal versuchen, im neuen Trailer einen Blick auf die fiesen Monster zu werfen. Unsere ersten Eindrücke vom Spiel bekommt ihr in dieser Vorschau zu sehen.