The Dark Pictures: Directive 8020 Vorschau: Ein anderer Look für Supermassive

Es gibt nur eine Handvoll großer Entwickler, die Horror besser und häufiger machen als Supermassive Games. Jedes Jahr können wir davon ausgehen, dass das britische Studio mindestens ein Projekt produziert, bei dem uns die Haare zu Berge stehen, wobei das Angebot 2024 The Casting of Frank Stone und 2025 der Beginn einer zweiten Staffel von The Dark Pictures ist. Dieser erste Teil der Rückkehr der Horror-Anthologie ist als Directive 8020 bekannt und es ist eine massive Ablenkung von dem, was Supermassive zuvor getan hat, aus einer Vielzahl von Gründen, und ja, bevor Sie fragen... Das ist ein Grund, aufgeregt zu sein.

Zunächst einmal ist Directive 8020 weit in der Zukunft angesiedelt. Wie Hunderte (vielleicht sogar Tausende) von Jahren in die Zukunft. Die Menschheit hat sich schon lange an Bord mächtiger und großartiger Raumschiffe in den Kosmos gewagt, und auf einem solchen Schiff spielt sich unsere Geschichte ab. Es dreht sich um Brianna Young von Lashana Lynch, eine britische Astronautin, die den Auftrag hat, das Kolonieschiff Cassiopeia zum Tau Ceti f-Sternensystem zu führen, in der Hoffnung, das Überleben der Menschheit in den letzten Tagen der Erde zu sichern. Gibt es etwas Besonderes an dieser Idee? Nicht wirklich, aber es ist Neuland für Supermassive, da der Entwickler noch nie zuvor ein solches Setup erforscht hat, geschweige denn als Teil von The Dark Pictures Anthology.

Der zweite Grund, sich über Directive 8020 zu freuen, ist das Gameplay. Ja, es ist immer noch eine erzählerische und lineare Erfahrung voller Entscheidungen und verzweigter Dialoge, die die Geschichte drehen und wenden und zu einer Vielzahl von Enden führen können. Ja, es gibt eine Sammlung unterschiedlicher und miteinander verwobener Charaktere, die die Tür zu großartigen lokalen (und online) kooperativen Optionen öffnen. Und ja, wie letzteres schon andeutet, handelt es sich um eine sehr charaktergetriebene Geschichte, die sich auf ihre Stars konzentriert und detailliert beschreibt, wie sie versuchen, in der rauen Umgebung des Weltraums zu überleben, während sie von gestaltwandelnden und bösartigen Kreaturen gejagt werden, die jede Form annehmen können, sogar die deines engsten Verbündeten. Bevor ich also darauf eingehe, warum das Gameplay aufregend und anders ist, könnt ihr beruhigt sein, dass das Kern-Framework von Supermassive immer noch vorhanden ist und das Herzstück dessen ist, was das Team dieses Mal aufgebaut hat.

Was sich deutlich unterscheidet, ist, wie das Gameplay in der Praxis tatsächlich funktioniert. Directive 8020 hat einen Survival-Horror-Ansatz gewählt als frühere Supermassive -Spiele, was bedeutet, dass es praktischer ist, dem Spieler mehr Freiheit und Handlungsspielraum gibt, seinen eigenen Weg zu definieren und nach Belieben zu erkunden, tiefere und komplexere Rätsel und Herausforderungen zu überwinden hat und furchterregendere und immersivere Feinde hat, die echte Aufmerksamkeit und Konzentration erfordern, um auszuweichen oder sie zu überwinden. Es gibt schleichende Abschnitte, die es zu erobern gilt, Nebenaufgaben und Ziele abseits der ausgetretenen Pfade, die du annehmen kannst, eine Vielzahl von Werkzeugen und Gadgets, die du zur Verfügung stellen kannst, um zu überleben, und das alles mit einem verbesserten Steuerungsschema, das reaktionsschneller und spielerfreundlicher ist als die ziemlich starre und steife Steuerung aus früheren Supermassive -Projekten.

Als Beispiel dafür, wie sich die Dinge hier ändern, kann der Spieler jetzt manuell eine Taschenlampe aktivieren, um die dunklen Korridore des Cassiopeia zu erhellen, aber auf die Gefahr hin, dass das Licht die außerirdischen Schrecken anzieht. Das Scanner kann verwendet werden, um Objekte hervorzuheben und sogar Feinde und die Richtung, in die sie blicken, zu umreißen, während das Wedge verwendet werden kann, um Stahltüren aufzuhebeln und Feinde abzuwehren, wenn auch nur häufig, da es eine Abklingzeitmechanik hat. Der Messenger ist der letzte Gegenstand, der sich auf deinem Utility Belt befindet, wobei dies eine Möglichkeit ist, mit den anderen vier Charakteren, die ebenfalls um ihr Leben kämpfen, in Kontakt zu treten und zwischen ihnen zu wechseln.

Dieser Richtungswechsel ist eine große Entscheidung für Supermassive, da er zeigt, dass das Team sich auf ein komplexeres Gameplay konzentrieren kann, ohne dass dies auf Kosten seiner erzählerischen Exzellenz geht. Ich möchte auch hinzufügen, dass es so aussieht, als ob eine große Menge an Anstrengungen unternommen wurde, um das Aussehen und die Grafik in Directive 8020 zu verbessern, da es sich wie ein Schritt nach vorne und eine tatsächliche Weiterentwicklung gegenüber der letzten Saison von The Dark Pictures anfühlt.

Der größte Haken an allem, was ich euch bisher erzählt habe, ist, dass ich noch keine Zeit damit verbracht habe, Directive 8020 auszuprobieren oder ein signifikantes und erweitertes Gameplay zu sehen. Ich war nur in etwa 12-15 Minuten Action eingeweiht, was ausreichte, um diese weitreichenden und großen Änderungen zu sehen, aber nicht ganz genug, um zu sehen, ob sie ausreichen werden, um Directive 8020 in einem zunehmend beengten Horrorraum hervorzuheben. Aber unabhängig davon, ob diese Änderungen Bestand haben werden, ist die Landung irrelevant, da Sie sicher sein können, dass diese Rückkehr von The Dark Pictures eine spannende und komplexe Geschichte präsentieren wird, die dank ihres verzweigten Designs einen ziemlich breiten Wiederspielwert bietet. Supermassive ist zurück, nicht dass es jemals wirklich weg war...