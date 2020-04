The Dark Pictures Anthology: Little Hope ertränkt und hängt Hexen im furchtbaren Trailer

Ursprünglich wollte Supermassive Games alle sechs Monate ein neues Kapitel der The Dark Pictures Anthology veröffentlichen, allerdings scheint die Kritik am ersten Versuch der episodischen Horrorerfahrung einige der Produktionsschritte zurückgefahren zu haben. Bislang hat das Team noch nicht sonderlich viele Eindrücke zum zweiten Spiel Little Hope veröffentlicht, allerdings gab es diese Woche frische Eindrücke zu sehen. Das Studio wird uns in diesem Ableger nach Salem in Massachusetts verfrachten, um uns mit den Konsequenzen einer vergangenen Hexenprozession zu konfrontieren.

Der erste echte Trailer zu The Dark Pictures: Little Hope bestätigt, dass das Spiel zwischen den Hexenverbrennungen des 17. Jahrhunderts und unseren fünf zum Scheitern verurteilten Protagonisten in der Neuzeit wechseln wird. Offenbar wurde der Vorort Little Hope vor langer Zeit zum Schauplatz von schrecklichen Ereignissen, die sich auch nach vielen Jahren noch auf die Nachwelt auswirken. Im neuen Trailer sehen wir verschiedene Menschen, die ertrinken und gehängt werden, sowie gruselige Kreaturen. Supermassive erinnert bei dieser Gelegenheit auch noch einmal daran, dass The Dark Pictures: Little Hope im Sommer veröffentlicht werden soll.