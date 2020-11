The Dark Pictures Anthology: House of Ashes erscheint 2021

You're watching Werben

Bandai Namco und Supermassive kündigten gestern an, dass der dritte Teil der The Dark Pictures Anthology, House of Ashes, im nächsten Jahr erscheinen wird.

Wer den zweiten Teil Little Hope gespielt hat, hat vielleicht schon einen kleinen Einblick in die Geschichte des kommenden Teils erhalten. Als sich 2003 im Irak der Konflikt dem Ende nähert, begeben sich CIA Field Operative Rachel King und eine Elite-Einheit des Militärs auf eine Operation. Dabei soll eine unterirdische Chemiefabrik im Zagros-Gebirge gestürmt werden. Doch die Operation geht schief und schon bald finden sich King und ihre Einheit in einem Hinterhalt wieder.

Während sich das Gefecht zuspitzt, stürzen sie in die Ruinen eines sumerischen Tempels, der sich unter ihren Füßen befindet. Alte, verlassene Ruinen verheißen bekanntlich nichts gutes, und so dauert es auch bei House of Ashes nicht lange, bis etwas bösartiges in der arabischen Wüste erwacht.

The Dark Pictures: House of Ashes erscheint 2021 für Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series S/X, Xbox One und PC (in digitaler Form). Unten könnt ihr euch das erste Teaser Video zum dritten Teil anschauen.