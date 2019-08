The Dark Pictures Anthology führt euch 2020 nach Little Hope

The Dark Pictures Anthology startet morgen mit Man of Medan (habt ihr schon Annes Kritik dazu gelesen?), doch damit endet die neue Horrorspielsammlung von Entwickler Supermassive Games natürlich noch nicht. Online sind in diesen Stunden Berichte zum nächsten Kapitel der Reihe aufgetaucht, denn offenbar hat sich hinter einem versteckten Ende in Man of Medan ein Trailer zu The Dark Pictures: Little Hope versteckt.

Der Titel wird 2020 erscheinen, voraussichtlich im Frühjahr. Im Video sehen wir eine Gruppe junger Erwachsener in einem verlassenen Waldstück, in dem sie offenbar auf etwas Schreckliches stoßen. Bandai Namco möchte sich noch nicht offiziell zu der Sache äußern, einen Videomitschnitt können wir euch aber trotzdem anbieten:

Quelle: Twitter-Nutzer @slashthrasher hat den Teaser entdeckt und uns darauf aufmerksam gemacht, vielen Dank!