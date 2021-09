The Cycle wird neu gestartet, Entwickler plant Beta der frischen Frontier-Version

HQ

Yager wird The Cycle am 13. Oktober herunterfahren, um im kommenden Jahr einen Neustart zu wagen. So wie wir die Sache verstehen, und das muss aufgrund der schwammigen Kommunikation des Entwicklers nicht richtig sein, wollen die Berliner das gleiche Spiel mit „umfangreichen Gameplay-Änderungen" im ersten Halbjahr 2022 noch einmal veröffentlichen.

Angekündigt wurde, dass morgen am 30. September die geschlossene Beta-Phase von The Cycle: Frontier auf dem PC beginnt - auf Steam und im Epic Games Store. In der Pressemitteilung wird anschließend der Spielablauf von The Cycle beschrieben, den wir seit 2018 kennen: Spieler wählen auf einem Raumschiff eine Mission aus, kaufen sich von ihrem in früheren Runden angesammelten Vermögen Ausrüstung (oder nicht) und springen auf den Planeten Fortuna III ab. Dort müssen sie Aufträge erfüllen, also Monster besiegen oder Ressourcen ernten, und gleichzeitig aufpassen, dass ihnen andere Spieler dabei nicht in den Rücken fallen. Fallt ihr den vielen Gefahren dieses Ortes zum Opfer, werdet ihr zwar wiederbelebt, verliert dabei aber eure aktuelle Ausrüstung.

Was sich im Vergleich zur aktuell noch verfügbaren Live-Version, die sich zuletzt in Saison 3.5 befand, geändert haben will, wissen wir nicht. Unklar ist außerdem, was sich in den nächsten acht Monaten am Actionspiel ändern wird und warum die ganze Sache überhaupt neu gestartet werden musste. Die Entwickler aus Berlin drücken sich zwar nicht sehr klar aus, doch sie scheinen sich zumindest darum zu bemühen, Käufern, die im Zuge der Neugestaltung Zugriff auf ihre kostenpflichtige DLC-Inhalte (insbesondere „Schaumposen und Fahrzeugen") verlieren, Rückerstattungsoptionen anzubieten. Die werden bei der neuen Version von The Cycle nämlich nicht mehr zum Einsatz kommen, schreibt der Entwickler vor einer Woche auf der offiziellen Webseite des Spiels.