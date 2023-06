The Cycle: Frontier wird Ende September untergehen

HQ

Obwohl der Start erst vor einem Jahr zurückliegt, hat Entwickler Yager angekündigt, dass sein Free-to-Play-PvE-Extraktions-Shooter The Cycle: Frontier im September eingestellt wird. Wie in einem neuen Blogbeitrag angegeben, stellt der Entwickler fest, dass das Spiel "finanziell nicht tragfähig" ist und dass dies die "beste Vorgehensweise für Yager" ist.

The Cycle: Frontier wird offiziell am 27. September 2023 eingestellt, und was die Art und Weise betrifft, wie sich das Spiel bis zu diesem Datum verändern wird, hat der Entwickler erklärt, dass er die Option, Geld für das Spiel auszugeben, entfernt und Bundles und Aurum-Pakete aus Steam entfernt. Ebenso wird der Titel für alle Steam-Spieler verfügbar sein, um sie ihrer Bibliothek hinzuzufügen und bis zum Ende des Dienstes zu spielen. Der Fortschritt wird ebenfalls beschleunigt und die Premium-Version des neuesten Battle Pass wird allen Spielern, die sich in Zukunft anmelden, kostenlos gewährt. In Bezug auf den In-Game-Shop werden alle Gegenstände um mindestens 95% im Preis reduziert. Es gibt auch Rückerstattungen an alle, die das Spiel innerhalb der letzten 14 Tage gekauft haben.

In Bezug auf das, was als nächstes für Yager kommt, fügte der Entwickler hinzu: "Diese Erfahrung wird nicht verschwendet werden, das können wir Ihnen versichern. Wir stellen sicher, dass wir so viel wie möglich aus allem lernen, was richtig gelaufen ist, und, was vielleicht noch wichtiger ist, aus all unseren Fehlern und Unzulänglichkeiten.

"Wir werden uns nun auf neue Projekte konzentrieren und dabei all die wertvollen Erfahrungen, Erkenntnisse und Rückmeldungen nutzen, die wir gesammelt haben."

Wirst du The Cycle: Frontier auschecken, bevor es heruntergefahren wird?