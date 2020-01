The Cycle bekommt Ranglistenmodus und Raumstation-Lobby

Yager Development hat The Cycle diese Woche um eine neue Funktion erweitert. Im Ranglistenmodus werden zufällige Ereignisse und die Narration aus dem Story-Missionen entfernt, um kompetitiven Spielern "ein ganz anderes Spielerlebnis" zu bescheren, meint der Entwickler. Auf diese Weise ist es den Fans möglich, sich ausschließlich auf das Spiel zu konzentrieren und ihr Talent zu demonstrieren.

Das Feature soll sich abhängig von der Statistik und dem Feedback der Teilnehmer verändern, verspricht Yager. Das Team plant regelmäßige Anpassungen, die sicherstellen, dass sich die Spieler wohlfühlen. Ranglistenspiele sind derzeit nur für Squads freigeschaltet, in einer Woche dürft ihr erstmals auch in Duos zu zweit euer Glück versuchen. Wer Teams gar nicht mag, spielt ungewertet, das kann später aber auch immer noch geändert werden.

Im Ranglistenmodus beginnen alle Spieler mit dem gleichen Prospektor-Rang, der sich mit der eigenen Platzierung in einem Match verändert. Auf den höheren Rängen warten exklusive Banner, sonst gibt es derzeit nur den Ruhm der Online-Lobby. Derzeit sind die Spieler nicht nach ihrem Rang sortiert, allerdings kann sich das in Zukunft ebenfalls ändern. Yager hat übrigens auch die erste Variante der Raumstation veröffentlicht, quasi die soziale 3D-Lobby von The Cycle. In Zukunft soll dieser Ort zum Dreh- und Angelpunkt der Spieler werden, die Geschäften nachgehen, craften oder einfach nur abhängen wollen.

You watching Werben