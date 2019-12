The Curious Tale of the Stolen Pets gelangt zur virtuellen Realität

Fast Travel Games hat vor zwei Wochen The Curious Tale of the Stolen Pets veröffentlicht, ein Virtual-Reality-Spiel für verschiedene PC-Geräte und PSVR. Kalle hat sich das Game mittlerweile für euch angeschaut und einen kleinen Text zu den enthaltenen VR-Mechaniken verfasst. In The Curious Tale of the Stolen Pets erkunden wir fantasievoll gestaltete Welten mit Magie und leicht verständlichen Puzzles. Unten könnt ihr euch den Release-Trailer ansehen, der es natürlich schwierig hat, dem prachtvollen Erlebnis in der virtuellen Realität gerecht zu werden.

