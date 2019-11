The Curious Expedition bekommt nach drei Jahren kostenlosen Multiplayer

Der Berliner Indie-Entwickler Maschinen-Mensch hat 2016 einen netten Roguelike namens The Curious Expedition veröffentlicht, das nun überraschend einen Mehrspielermodus bekommen hat. Ein kostenloses Update mit dem Titel Curious Expedition: Rivals deutet es bereits an - zu Weihnachten sollen wir uns mal wieder ordentlich zoffen und das Spiel zusammen mit einem Freund genießen. Laut dem Entwickler bietet Rivals viel größere Spielwelten, die wir erkunden können (angeblich sogar bis zu 10.000 Mal größere Umgebungen), und die Möglichkeit, sich mit einer Reihe anderer Spieler (wir sind nicht sicher, wie viele) in einer gemeinsamen Welt zu messen. Gleichzeitig senden die Berliner ein Lebenszeichen ihrer Fortsetzung, denn sie arbeiten bereits an The Curious Expedition 2, das nächstes Jahr auf dem PC landen soll. Mehr Infos lest ihr hier.