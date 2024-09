The Cure gibt sich rätselhaft mit ihrer neuesten Ankündigung

HQ

Superfan-Detektive im Internet sind gerade dabei, einige Hinweise zu entschlüsseln, die von allen Größen aller Zeiten The Cure verstreut werden.

Einige besonders engagierte Fans haben kryptische Umschläge erhalten, die angeblich von der Band stammen. Jetzt scheinen sie sogar bis zu ihrem allerersten Konzert zurückzugehen, um die Botschaft weiter zu verbreiten.

Wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, dann deutet das Plakat - das 1978 in der Kneipe The Railway auftrat, in der The Cure spielte - auf das erste Album der Band seit 16 Jahren und möglicherweise das letzte Album überhaupt hin.

Unter dem Titel Songs of a Lost World sind eingefleischte Fans bereits begeistert von den Neuigkeiten - und werden sicherlich für ihren Enthusiasmus belohnt.