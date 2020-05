The Culling wird wiederbelebt, nur um hoffentlich bald wieder unter der Erde begraben zu werden

Xaviant ist ein Studio, das nicht aus der Vergangenheit lernen möchte. Sie hatten 2016 mit einem frühen Battle-Royale-Spiel namens The Culling einigen Erfolg, doch weil sie es nicht besser wussten, arbeiteten sie zwei Jahre später an einem Nachfolger, der eine Totgeburt war. Die Entwickler wollten den Fans des ersten Teils keine weiteren Updates zur Verfügung stellen, deshalb blieben die auf der alten Plattform zurück und das neue Projekt wurde gegen die Wand gefahren. Anschließend schien es so, als würde das Studio zur Vernunft kommen, doch das ist offensichtlich nicht der Fall gewesen.

Heute kehrt The Culling wieder zurück und es gibt eine "Relaunch"-Kampagne, um alte Fans auf das Spiel aufmerksam zu machen. Allerdings gibt es eine Wendung in der Monetarisierung, die gar nicht so unbedeutend ist. Das Game kostet für neue Spieler nur 6 Euro und wer das Original bereits besaß, der erhält die aktuelle Version kostenlos. Am ersten Tag könnt ihr wie gewohnt spielen und alle Angebote nutzen, doch an jedem weiteren Tag dürft ihr nur ein Match spielen. Wer als Sieger hervorgeht, der darf noch einmal ran, doch wer verliert, der muss sogenannte Match-Token kaufen, die kleine Geldbeträge verschlingen. Alternativ kauft ihr einen Premium-Pass, der euch erlaubt das Spiel für sieben Tage oder gleich einen ganzen Monat lang zu spielen.

Da es sich hier um einen vollständigen Reboot handelt, habt ihr übrigens alle Freischaltungen verloren, eure Speicherstände wurden also gelöscht. Xaviant hat zum Neustart noch einmal richtig was gemacht und diverse Systeme des Spiels überarbeitet oder verbessert. Das hätten sie bei einem solchen Bezahlmodell natürlich auch gleich sparen können, finden wir. The Culling steht exklusiv auf der Xbox One zur Verfügung, allerdings ist wohl noch immer eine PC-Version in Arbeit.