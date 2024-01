Wir alle wissen es, die Umwelt befindet sich an einem Wendepunkt. Wir taumeln auf einer Klippe, an der wir, wenn wir als Spezies nicht anfangen, ernsthafte und signifikante Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, wie wir die Umwelt beeinflussen, bald irreversible Schäden anrichten könnten. Einige Videospiele haben die aktuelle Umweltsituation aufgegriffen und ganze Geschichten daraus gemacht, und genau das hat Demagog Studio mit seinem neuesten Werk The Cub getan.

Dies ist ein Spiel, das eine postapokalyptische Erde erkundet, eine Welt, in der die Reichen zum Mars aufbrachen, um einer katastrophalen Umweltkatastrophe zu entgehen, bevor sie Jahre später zurückkehrten, um Tests und Experimente durchzuführen, um festzustellen, ob der Planet jemals wieder gastfreundlich wird. Oh... und auch Golf zu spielen. Die Geschichte selbst dreht sich um einen kleinen Jungen, der die Katastrophe überlebt hat, indem er von einer Wolfsmama aufgezogen wurde, und folgt dann, wie dieser kleine Junge den Marsmenschen ausweicht, die nichts anderes wollen, als ihn lebend gefangen zu nehmen. Denken Sie im Wesentlichen Planet of Lana, nur dass die Menschheit Ihr größter Feind ist, anstatt den Roboterkräften zu entkommen.

Die Kernerzählung von The Cub ist überzeugend und sehr auf den Punkt gebracht. Er zeigt mit dem Finger auf die Reichen und wie sie den Rest der Zivilisation und den Planeten behandeln und beeinflussen, während er gleichzeitig die Schönheit unserer Welt zeigt und wie die Natur sie von der expandierenden menschlichen Spezies zurückerobert hat. Es ist überhaupt keine komplexe Geschichte, sie erforscht einfach grundlegende Elemente dieser gesamten Argumentation und webt gleichzeitig emotionale Aspekte wie zusätzliche Charaktere wie einen menschlichen Piloten ein, der unwissentlich seine Frau auf der Erde sterben ließ, während er eine der ersten Raketen steuerte, die den Planeten evakuierten. Es schafft es auch mühelos zu bestätigen, dass der wahre Feind unseres Planeten und in dieser Geschichte die Menschheit ist, da selbst die gefährlichste aller Wildtiere einfach als grundlegende Umweltgefahr dient und nicht als führender Antagonist.

Auch das Leveldesign ist ein Highlight. Der Grafikstil und die Art und Weise, wie dieses Spiel aufgebaut ist, passen gut zusammen und erinnern an das, was Planet of Lana erreichen wollte. Es gibt eine breite Palette von Biomen, die man durchqueren kann, jedes mit seinen eigenen Themen, Gefahren und Mechaniken, und ebenso ist das Gameplay so aufgebaut, dass es unkompliziert und einfach ist, mit nur wenigen Mechaniken, die man im besten Fall meistern muss. Aber diese Einfachheit kann ein zweischneidiges Schwert sein.

Die zusätzlichen Aktivitäten und Aufgaben von The Cub sind ziemlich uninspiriert. Die Idee dieses Spiels ist es, der Hauptgeschichte zu folgen, und es gibt wirklich keinen Raum, um die ausgetretenen Pfade zu verlassen. Trotzdem hat Demagog beschlossen, eine Menge Sammlerstücke zu finden, aber da diese in der Regel direkt auf dem Weg des Spielers präsentiert und platziert werden, gibt es keinen Nervenkitzel oder Grund, sich auf die Suche nach ihnen zu freuen. Außerdem verleihen diese Sammlerstücke, die im Grunde die einzige Möglichkeit sind, das Angebot von The Cub zu erweitern, dem Aufbau der Welt nur ein wenig Tiefe, was es schwierig macht, sie auf deiner Reise immer wieder aufheben zu wollen.

Wenn man dies mit der Tatsache vergleicht, dass The Cub Perfektion in seinem Jump'n'Run zu verlangen scheint, erhält man ein Spiel, das ein wenig widersprüchlich sein kann, um es tatsächlich zu spielen. Was ich damit meine, ist, dass viele Jump'n'Run-Elemente nur sehr wenig Spielraum für Fehler haben. Obwohl die Liste der Mechaniken sehr einfach ist und das Jump'n'Run selbst so einfach ist, wie es nur geht, wirst du sterben, wenn du einen Sprung nicht perfekt landest oder einen Sprung um eine Millisekunde verfehlst. Für ein Spiel, das in so ziemlich jeder Hinsicht sehr simpel ist, ist es verblüffend, dass es nahezu Perfektion und hohe Präzision erfordert, um seine Plattformabschnitte zu vervollständigen.

Mit einer kurzen Dauer, die nur ein paar Stunden lang ist, und einem sehr begrenzten Wiederspielwert ist The Cub ein ideales Spiel, um es an ein oder zwei Abenden durchzuarbeiten, und in Anbetracht der interessanten Handlung und der hübschen Grafik ist es eine anständige Leistung von Demagog. Es ist eine Schande, dass das Spiel durch übermäßig frustrierendes Jump'n'Run und uninspirierte Sammelobjekte gebremst wird, denn hier gibt es Brillanz und jede Menge Potenzial. Dennoch wird The Cub zweifellos als einer der Top-Indies des Januars 2024 in die Geschichte eingehen.