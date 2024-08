Abgesehen von der Eröffnungsstaffel von The Osbournes und zwei Staffeln von Orange Country Choppers (die Riesenkämpfe zwischen Vater und Sohn Teutul waren und sind lächerlich unterhaltsam, haha), ist Reality-TV wirklich nicht mein Ding. Schon gar nicht mehr. Vielleicht gab es vor 25 Jahren Programmideen und Konzepte, die mich zum Anschauen gebracht haben, aber heute? Keine Chance. Big Brother, Survivor, The Farm... All das Zeug ist immer noch lebendig und gesund und natürlich gibt es viele Leute, die die Shows immer noch mögen, aber ich nicht. Tatsächlich finde ich die Lieblingsserien meiner Freundin wie "Love is Blind" und "Der Bachelor" heute geradezu ekelhaft. Wenn ich regelmäßig an unserem Fernseher im Wohnzimmer vorbeigehe und eine zufällige Folge dieser Reality-Shows den 98-Zoll-Bildschirm abdeckt (mit allem, was dazu gehört), fühle ich mich fast sofort dümmer. So verdammt schlecht finde ich diese Sendungen heute.

Abgesehen davon hätte ich The Crush House natürlich nicht bewerten sollen. Ich bin die falsche Person für diesen Job, und in vielerlei Hinsicht würde es so weit gehen, diesen ganzen Text als ein großes Fehlverhalten zu bezeichnen. Weil ich die Idee hasse, Big Brother in Spielform zu simulieren. Es gibt nur sehr wenige Dinge in unserer wunderbaren Gaming-Welt, die mich weniger zum Spielen bringen als die Vorstellung, ein Produzent zu sein, der in einem knallpinken Strandhaus herumklappert und versucht, aufmerksamkeitshungrige 24-Jährige dazu zu bringen, vor den Fernsehkameras miteinander rumzumachen. Und dennoch, trotz alledem - genau das habe ich während meiner Zeit mit The Crush House getan.

Willkommen bei Big Brother: The Game, das sich mit kleinen Teilen von Die Sims, einer Prise Animal Crossing und einem Hauch von Our Life kreuzt. Deine Rolle als Produzent ist es, die Produktion und alles, was dazu gehört, aus dem Haus zu überwachen, in dem die jungen, gut aussehenden Menschen leben - überwacht von einer Vielzahl von Kameras und Mikrofonen, die ihr Leben und Verhalten in die neugierige Welt draußen projizieren. Es ist 1999, die Menschen sind hungrig und die Emotionen brodeln in mir The Crush House. Dein Job ist anspruchsvoll und die Entwickler haben so viele Sim-Aspekte wie möglich in die Rolle des Produzenten gepackt. Man muss sicherstellen, dass im Haus alles reibungslos abläuft, was die menschlichen Beziehungen angeht, man muss auch das Publikum mit dem richtigen Inhalt, den richtigen Beziehungen, dem Drama und dem richtigen Fokus auf die Redaktion bei Laune halten, und man muss auch Sponsoren und Werbetreibende bei Laune halten. Tut man das nicht, scheitert man und wird von Anfang an in den Hardcore-Spielmodus geworfen.

Hier gibt es ein gewisses Maß an Ehrgeiz, das gelobt werden muss. Nerials grundlegende Idee war es, ein viel größeres Spiel als nur ein "Animal Crossing für Erwachsene" zu schaffen, und es ist klar, dass Ideen eingestreut und in einigen Fällen ohne viel Nachdenken in die Produktion gehämmert wurden. Leider. Infolgedessen leidet die Spielbarkeit oft, da sich die Spieler nicht wirklich auf einen bestimmten Bereich konzentrieren können oder nicht gut in dem werden, was sie tun, bevor der nächste Aspekt auf sie einprasselt und Ihre Aufmerksamkeit, Zeit und Geduld erfordert - mehr denn je. The Crush House erfordert Geduld wie nur wenige andere Spiele aus dem Jahr 2024, und im Kern denke ich, dass es ein verdammt langweiliges Wandersimulationsspiel ist, in dem man einfach nur in einem gemächlichen Tempo um ein Haus kriecht, in dem sich Leute, die wie Kinderbuchfiguren sprechen, entweder verlieben oder genervt sind, viel zu leicht und viel zu oft.

Aber es gibt Lichtschimmer. Hinter dem Glitzer, dem Glamour, den Leuten, die herumknutschen, und den dramatischen Fernsehzuschauern birgt das Haus ein dunkleres Geheimnis, das mich vorwärts trieb und das mich dazu brachte, bis zum Ende dabei zu bleiben. Leider macht Nerial nicht wirklich etwas Unvergessliches aus ihrem "Twist", was natürlich bedauerlich, aber auch nicht knifflig ist, da sie, wie gesagt, während des gesamten Spiels ein Problem mit "Kill your darlings" haben und letztendlich ein Erlebnis bieten, das weder gehackt noch gemahlen wirkt. Ich bin auch nicht besonders begeistert von dem Design, da der Mangel an jeglichem Realismus in der Art und Weise, wie die Menschen und das Haus selbst gemalt sind, mich leider nicht glauben lässt, was sie sagen oder was sie fühlen. Der Klang ist auch nicht sehr gut, da die Leute im Haus ein bisschen wie die Minions ohne echte Stimmen/echte Sprache plappern und es keine Musik gibt, fast ständig.

Zusätzlich zu all diesen Problemen hat The Crush House auch Probleme mit der Optimierung, da es während meiner wenigen Stunden mit der Dating-Geschichte von Devolver mehrmals ausgefallen und abgestürzt ist. Letztlich ist sowohl das Konzept als auch die Ausführung etwas, zu dem ich weder zurückkehren möchte noch mir vorstellen könnte, es jemals zu empfehlen. Die Simulation dieser Art von supernutzlosem, sinnlosem Reality-TV sollte praktisch unübersehbar sein, wenn man bedenkt, wie viel lohnender es ist, einen Rennwagen zu fahren, Trolle mit einer breiten Axt in den Kopf zu treffen oder Außerirdische mit großkalibriger Munition zu erschießen.

