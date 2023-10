The Crown wird Ende des Jahres abgeschlossen sein

Netflix hat sich sehr dafür ausgesprochen, seine The Crown-Show nicht zu sehr in die Gegenwart einbrechen zu lassen, da die Show eine Dramatisierung der königlichen Familie und keine reine fiktive Seifenoper sein soll. Da sich die Serie in den letzten fünf Staffeln im Leben von Queen Elizabeth rasant entwickelt hat, bedeutet dies, dass die kommende sechste Staffel die letzte sein wird.

Da diese Serie nun gefilmt ist und bereit ist, auf Netflix zu debütieren, hat der Streamer einen Teaser-Trailer für die sechste Staffel veröffentlicht und auch die Veröffentlichungstermine für die beiden Teile bekannt gegeben:



Teil 1 - 16. November



Teil 2 - 14. Dezember



Das bedeutet, dass Netflix' Nacherzählung des Lebens von Queen Elizabeth bis Ende des Jahres abgeschlossen sein wird, und zweifellos auch, dass wir in den nächsten Wochen einen vollständigen Trailer für die Serie erwarten werden.