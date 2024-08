The Crow verliert seine Flügel und stürzt an seinem Eröffnungswochenende an den Kinokassen ab

HQ

Ein neuer Montag kommt, und das bedeutet, eine Bestandsaufnahme der Kinostarts des letzten Wochenendes zu machen und zu sehen, was sie erreicht haben, da ein erheblicher Teil der Einspielergebnisse in den ersten drei Tagen erzielt wird. Aber so wie wir in letzter Zeit Hits wie Inside Out 2 und Deadpool und Wolverine gesehen haben, haben wir auch Flops gesehen, und der in dieser Woche war ziemlich berüchtigt.

Als wir unsere Filmkritik zu The Crow (2024) schrieben, haben wir uns vorgestellt, dass so etwas passieren könnte. Der Klassiker aus dem Jahr 1994 mit Brandon Lee in der Hauptrolle ist nach wie vor einer der beliebtesten Filme dieser Ära (und einer unserer Favoriten hier bei Gamereactor), und dieses Lionsgate-Remake hat trotz des herausragenden Bill Skarsgård seine Flügel gebrochen, sobald es abgehoben hat.

Wie Box Office Mojo berichtet, hat der Film an seinem ersten Wochenende nur 4,6 Millionen US-Dollar eingespielt an den US-Kinokassen eingespielt, nachdem er in rund 1.700 Kinos gestartet war. Zum Vergleich: Deadpool and Wolverine (der an diesem Wochenende erneut auf Platz eins landete) hat es geschafft, mehr als das Vierfache einzuspielen, nämlich 18 Millionen Dollar.

Obwohl das Budget von The Crow nicht so hoch ist wie das anderer großer Sommer-Blockbuster (geschätzt auf rund 50 Millionen Dollar), verheißt ein so lauwarmer Empfang an den heimischen Kinokassen nichts Gutes für den internationalen Kinostart am kommenden Freitag, den 30. September, und es wird für die Produktionsfirma schwierig sein, ihre Investition wieder hereinzuholen.

Werden Sie sich The Crow im Kino ansehen, wenn er in Ihrem Land anläuft?